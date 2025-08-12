Спасатели сняли с дерева в центре Москвы домашнюю змею

В центре Москвы спасатели сняли с дерева змею по имени Маргарита Владленовна. Рептилия сбежала из дома на Большой Андроньевской улице утром накануне. Об этом во вторник, 12 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Владелец змеи сразу забил тревогу, как только заметил пропажу, а вечером соседи обнаружили рептилию на дереве на уровне четвертого этажа.
Добровольцы из поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» оперативно сняли Маргариту Владленовну с дерева и вернули ее счастливому хозяину, передает Telegram-канал.
Ранее щитомордник — вид ядовитых змей семейства гадюковых заметили возле детской площадки у Битцевского парка в Москве.
Пропавшую змею в Москве нашли в пункте выдачи заказов. По словам менеджера заведения, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, ей пришлось вызвать спасателей. «Вечерняя Москва» выясняла, какие виды пресмыкающихся встречаются в столичном регионе и где именно их можно обнаружить.