Итальянский спортсмен Дебертолис скончался на Всемирных играх в Чэнду

Во вторник, 12 августа, в китайском городе Чэнду скончался итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис, участник Всемирных игр. Четыре дня назад, 8 августа, он получил тяжелые травмы во время соревнований по спортивному ориентированию.
Во время дистанции 29-летний ориентировщик сбился с маршрута и потерялся на лесных тропах. Сигнал о его пропаже поступил с GPS-устройства, обязательного для каждого участника.
Спортсмена оперативно нашли и оказали медицинскую помощь на месте, однако он так и не пришел в сознание. Дебертолиса доставили в одну из ведущих клиник города и поместили в отделение реанимации.
В течение четырех дней врачи боролись за жизнь спортсмена. В Чэнду прибыли его мать, брат и гражданская жена. Утром 12 августа врачи констатировали смерть.
Маттиа Дебертолис был не только титулованным ориентировщиком, но и дипломированным инженером-айтишником. Он работал в крупной компании в Стокгольме и параллельно на протяжении многих лет выступал за сборную Италии, завоевывая многочисленные награды. Родившийся и выросший в Доломитовых Альпах, он также увлекался лыжными гонками и футболом.
Причина трагедии пока не установлена. Как отмечает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) со ссылкой на итальянские СМИ, соревнования проходили в условиях экстремальной жары и высокой влажности, что могло оказать критическое воздействие на организм спортсмена.
