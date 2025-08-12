Итальянский спортсмен Дебертолис скончался на Всемирных играх в Чэнду

Маттиа Дебертолис был не только титулованным ориентировщиком, но и дипломированным инженером-айтишником. Он работал в крупной компании в Стокгольме и параллельно на протяжении многих лет выступал за сборную Италии, завоевывая многочисленные награды. Родившийся и выросший в Доломитовых Альпах, он также увлекался лыжными гонками и футболом.