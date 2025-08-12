Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии сделали жесткое заявление по поводу границы с Россией

Эстония не планирует смягчать порядок пересечения границы с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

Министр внутренних дел Эстонии заявил, что в стране не будут смягчать порядок пересечения границы для России.

Эстония не планирует смягчать порядок пересечения границы с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

«Не стоит ждать щедрых жестов в отношении облегчения поездок из Эстонии в Россию», — передает слова Таро ТАСС. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Помимо этого, министр отметил, что действующие ограничения сохраняют свою актуальность и соответствуют нынешней политике безопасности страны. Ранее власти Эстонии ужесточили контроль на границе с Россией, введя полную таможенную проверку. Меры предприняты с целью предотвращения ввоза в Российскую Федерацию товаров, находящихся под санкциями, установленными Европейским союзом в отношении России.