В Эстонии сделали жесткое заявление по поводу границы с Россией

Министр внутренних дел Эстонии заявил, что в стране не будут смягчать порядок пересечения границы для России.
Эстония не планирует смягчать порядок пересечения границы с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.
«Не стоит ждать щедрых жестов в отношении облегчения поездок из Эстонии в Россию», — передает слова Таро ТАСС. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Помимо этого, министр отметил, что действующие ограничения сохраняют свою актуальность и соответствуют нынешней политике безопасности страны. Ранее власти Эстонии ужесточили контроль на границе с Россией, введя полную таможенную проверку. Меры предприняты с целью предотвращения ввоза в Российскую Федерацию товаров, находящихся под санкциями, установленными Европейским союзом в отношении России.