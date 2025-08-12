Подросток в Москве погиб под колесами автобуса, врезавшись на самокате в столб

Двое подростков на одном самокате врезались в столб на западе Москвы — один из них вылетел на дорогу и попал под автобус. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Подросток погиб на месте, водителя автобуса задержали — сейчас с ним работают правоохранители, отметил телеканал.
В результате ДТП на северо-востоке столицы погиб мужчина, управлявший электросамокатом. На улице Малыгина, в районе дома 2, он двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом.
Ранее в Подмосковье автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии, произошедшей на 37-м километре трассы М-4 «Дон», погиб водитель автобуса. Также пострадали семь пассажиров.
На волне популярности выросло и количество ДТП с участием электросамокатов. Что делать человеку, которого сбил водитель самоката, и когда в аварии виноват пешеход — в материале «Вечерней Москвы».