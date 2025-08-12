Юрист Жорин сообщил о нападении на адвоката его коллегии в центре Москвы

«Нападавший установлен, но отпущен. По этой причине мы обращаемся к руководству полиции с требованием уделить внимание произошедшему», — сообщил Жорин.
Инцидент случился на проспекте Мира, где неизвестный напал на адвоката Юлию Шуваеву. Жорин воздержался от раскрытия деталей происшествия, но подчеркнул, что оставлять этот инцидент без последствий не намерен.
На данный момент официальные комментарии правоохранительных органов относительно данного происшествия отсутствуют.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Приморского края Руслан Маноконов стал жертвой жестокого нападения в одном из кафе Ливадии, получив при этом тяжёлое ножевое ранение. Отмечается, что всего через семь дней пострадавший должен был отмечать свой день рождения. Агрессором оказался житель Хабаровска.