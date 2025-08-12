Юрист Жорин сообщил о нападении на адвоката его коллегии в центре Москвы

Ранее сообщалось, что экс-депутат Приморского края Руслан Маноконов стал жертвой жестокого нападения в одном из кафе Ливадии, получив при этом тяжёлое ножевое ранение. Отмечается, что всего через семь дней пострадавший должен был отмечать свой день рождения. Агрессором оказался житель Хабаровска.