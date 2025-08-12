Ричмонд
В Ставрополе после атаки БПЛА повреждены соцобъект и ЖК

В Ставрополе ночью отразили атаку БПЛА. Были выбиты стекла в одном из соцобъектов, никто не пострадал, сообщил в Telegram глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, также повреждены окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько машин. Ульянченко поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать повреждения. Он пообещал, что к восстановительным работам приступят сегодня.

На всей территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, в течение ночи над регионом уничтожили три беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше