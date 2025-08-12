В Ставрополе после атаки БПЛА повреждены соцобъект и ЖК

По его словам, также повреждены окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько машин. Ульянченко поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать повреждения. Он пообещал, что к восстановительным работам приступят сегодня.
На всей территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности. По информации Минобороны, в течение ночи над регионом уничтожили три беспилотника.
