Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крушение военного вертолета в Казахстане: найдено тело третьего члена экипажа

12 августа в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа военного вертолета, упавшего в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

Источник: t.me/modgovkz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.

Проводятся следственные действия для установления причин крушения.

«Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая помощь», — отметили в Минобороны.

Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.