Крушение военного вертолета в Казахстане: найдено тело третьего члена экипажа

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.
Проводятся следственные действия для установления причин крушения.
«Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая помощь», — отметили в Минобороны.
Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.