Как менялась позиция Зеленского по территориям на протяжении СВО: в Европе допустили уступки от Киева

Зеленский несколько раз менял отношение к территориям на протяжении СВО.
Украинский президент Владимир Зеленский может согласиться уступить России территории, прекратив боевые действия. Такие планы может поддержать и Европа, сообщили в зарубежных СМИ. Сам глава Украины перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа подчеркнул, что не готов на обмен любых территорий или уступки. При этом ранее, за три года СВО, Зеленский не раз менял свои взгляды по отношению к регионам, которые вошли в состав России по итогам народных голосований. Подробнее об изменчивой позиции Зеленского — в материале URA.RU.
Сообщения зарубежных СМИ в преддверии переговоров.
Западные СМИ допустили уступки со стороны УкраиныФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Владимир Зеленский готов допустить уступки по уже контролируемым Россией территориям ради прекращения боевых действий, сообщила британская газета Telegraph. По их данным, это входит в планы, поддерживаемые Европой. Отмечается, что смягчение позиции происходит перед саммитом России и США на Аляске.
Также подчеркивается, что, несмотря на готовность к уступкам, украинская сторона согласится на мирное урегулирование только при условии получения четких гарантий безопасности. Речь идет о поставках западного оружия и предоставлении Украине перспективы вступления в НАТО.
Похожая информация была опубликована и в некоторых других изданиях. Так, например, Daily Telegraph отметил, что Украина рассматривает возможность отказаться от претензий на территории ради урегулирования конфликта с Россией и дальнейшего продвижения к членству в НАТО. Такой шаг может привести к заморозке линии фронта и передаче контроля над новыми регионами РФ.
Позиция в 2022 году: от «я нормальный мужик» до требования границ 1991 года.
Зеленский в начале СВО допускал решение по итогу референдумовФото: Официальный сайт президента Украины.
После начала спецоперации Зеленский призвал Путина к прямым переговорам. «Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — сказал он. Тогда же он отмечал, что исторические решение по договоренностям России и Украины должны быть одобрены голосованием народа, то есть референдумом. Однако переговоры были прекращены уже весной 2022 года по инициативе Киева, хотя Москва призывала к продолжению дипломатии.
Спустя несколько месяцев, после того, как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начали готовиться референдумы, Зеленский объявил, что их окончание ознаменует прекращение диалога с Россией. Тогда же были законодательно запрещены переговоры с Москвой.
А уже в ноябре он представил так называемую «Формулу мира» на Генассамблее ООН. В ней содержались установки, по которым для достижения мира требовалось возвращение территорий и обеспечение их безопасности со стороны западного сообщества.
В интервью журналу Economist, последовавшему в декабре, Зеленский назвал условием для начала переговоров отвод российских войск на границы 1991 года. То есть отказ Москвы от ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, несмотря на то, что они присоединились к России сами, на основании референдумов и мнения жителей.
Позиция в 2023 году: желание военного захвата территорий и возвращение к «формуле мира».
Зеленский представлял планы на встречах ООНФото: Официальный сайт президента Украины.
В начале года, когда ВСУ проводили контрнаступление, Зеленский объявил, что хочет захватить территории Донбасса и, в том числе, Крыма, военным путем. Для этого Киев якобы формировал усиленные бригады, отправлял людей на обучение в Европу и готовил оружие. Однако позже российская армия остановила украинское наступление.
После этого Зеленский вернулся к старым требованиям. В течение всего 2023 года он повторял свой тезис о возвращении к границам 1991 года и продвигал свою «формулу мира». Он озвучил его, в частности, на Совбезе ООН в сентябре. Там же он призвал вернуть Украине контроль над всей госграницей и «исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях», а также в Керченском проливе. Также он призывал провести саммит в Швейцарии для остановки конфликта, куда, однако, не позвал Россию. Вместе с этим призывом глава Украины попросил у Швейцарии оружие.
В конце года Зеленский заявил, что Украина не уступила за 12 месяцев ни одного участка на фронте. При этом в 2023 году ВС РФ освободили несколько ключевых пунктов по линии фронта: Артемовск (украинское название — Бахмут) и окружающие его населенные пункты (Соледар, Клещеевка и др.), Марьиновку, максимально приблизились ко взятию Авдеевки.
Позиция в 2024 году: отказ от границы 1991-го года.
Зеленский отказался от плана вернуться к границам 1991 годаФото: Официальный сайт президента Украины.
В марте 2024 года Зеленский допустил возможность переговоров без возвращения Украины к границам 1991 года, а только к границам 2022-го. При этом он отметил, что захватить территории военным путем «Украине уже не нужно». В это время на фронте началось активное наступление ВС РФ, а поддержка США оказалась под вопросом из-за близящегося окончания срока президентства Джо Байдена и возможного прихода к власти Дональда Трампа.
В июне, на «саммите мира» в Швейцарии, украинский президент допустил возможность присутствия России на втором раунде саммита, поскольку без Москвы завершить противостояние дипломатически «будет очень сложно». Однако позже Зеленский отказался от приглашения представителей Москвы — он заявил, что собирается добиться переговоров своим новым «планом победы».
Позиция в 2025 году: споры с США и «красные линии».
В преддверии встречи Трампа и Путина Зеленский заявил, что не собирается делиться территориямиФото: Официальный сайт Президента РФ.
После начала срока президентства Дональда Трампа Зеленский вступил в спор с его спецпредставителем, Стивом Уиткоффом, который назвал ключом к мирному урегулированию конфликта на Украине вопрос пяти территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Крыма, которые теперь являются частью России. Украинский президент резко ответил Уиткоффу, назвав его «некомпетентным в этом вопросе». Он также указал, что считает признание этих территорий российскими своей «красной линией».
Российские военные продолжили продвижение по всей линии фронта, начались встречи переговорных делегаций в Стамбуле. В августе стало известно о встрече Путина и Трампа на Аляске. В преддверии этой встречи Зеленский сначала заявил о готовности к передаче России территорий, которые она контролирует в данный момент на фронте, при заморозке линии боевого соприкосновения в том положении, в котором она находится сейчас. Однако немного позже, когда стало окончательно известно, что украинский лидер не примет участия в переговорах, он резко сменил риторику и отметил, что «дарить землю украинцы не будут», вступив в очередную полемику с Трампом.
«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — написал Зеленский в ответ на слова Трампа о том, что украинскому лидеру стоит готовиться к «подписанию чего-то» и отказу от претензий на территории.
На протяжении всей спецоперации позиция Москвы оставалась неизменной — она настаивала на своей приверженности к дипломатическому решению конфликта и призывала Киев к переговорам. Путин предлагал реальные шаги, а после одного из таких предложений ВСУ начали вторжение в Курскую область. В мае по инициативе российского президента начались прямые переговоры в Стамбуле, в июле в Киеве начали говорить, что эти встречи «исчерпали себя».