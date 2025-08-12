Как менялась позиция Зеленского по территориям на протяжении СВО: в Европе допустили уступки от Киева

После этого Зеленский вернулся к старым требованиям. В течение всего 2023 года он повторял свой тезис о возвращении к границам 1991 года и продвигал свою «формулу мира». Он озвучил его, в частности, на Совбезе ООН в сентябре. Там же он призвал вернуть Украине контроль над всей госграницей и «исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях», а также в Керченском проливе. Также он призывал провести саммит в Швейцарии для остановки конфликта, куда, однако, не позвал Россию. Вместе с этим призывом глава Украины попросил у Швейцарии оружие.