В Улытау на 8 лет осудили экс-акима за убийство пастуха

Дмитрий Рябцев сумел уйти от своего работодателя. Вместе с женой и детьми они поселились в дешевой гостинице в этом же Жанааркинском районе. Узнав о том, что малограмотный мужчина с семьей и с грошами в кармане находится в гостинице, бывший аким Жанааркинского района Сакен Оспанов приехал туда.