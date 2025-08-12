В Улытау на 8 лет осудили экс-акима за убийство пастуха

Как сообщает Telegram-канал «Патриот», экс-акима осудили по статье 106, часть 3 Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». Судья Гульмира Искакова вынесла приговор, признав Оспанова виновным в избиении Дмитрия Рябцева, которое привело к его смерти.
Инцидент произошел в Жанааркинском районе области Улытау. Дмитрий Рябцев работал пастухом в крестьянском хозяйстве. Там же работали и проживали его жена и двое малолетних детей. Трудовой договор с семьей не заключался, социальные отчисления не производились.
Дмитрий Рябцев сумел уйти от своего работодателя. Вместе с женой и детьми они поселились в дешевой гостинице в этом же Жанааркинском районе. Узнав о том, что малограмотный мужчина с семьей и с грошами в кармане находится в гостинице, бывший аким Жанааркинского района Сакен Оспанов приехал туда.
По данным следствия, Оспанов прибыл к гостинице в сопровождении своего брата, бывшего начальника дорожной полиции района. В ходе разговора Оспанов избил Рябцева на глазах его детей, после чего пострадавший скончался на месте. Показания детей Рябцева, сообщивших о нападавшем, стали ключевыми в расследовании.
Сакен Оспанов занимал пост акима Жанааркинского района с августа 2010 года по июль 2011 года. В 2011 году он был задержан по подозрению в даче взятки в размере $10 тыс. сотруднику департамента по противодействию коррупции Карагандинской области (статья 312 УК РК). До назначения акимом Оспанов занимал должность заместителя начальника управления сельского хозяйства Карагандинской области. После этого владел крестьянским хозяйством в Жанааркинском районе.