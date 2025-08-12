Безработный боксер облил двух туристов растворителем и поджег

В столице Таиланда безработный гражданин совершил нападение на малайзийских туристов с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Сообщение об инциденте распространено изданием Khaosod.
Происшествие случилось 7 августа 2025 года возле торговой галереи на перекрестке Ратчапрасонг в центральной части Бангкока. Местный житель по невыясненным причинам облил пару туристов растворителем и поджег жидкость. Нападавшего задержали свидетели происшествия. Потерпевшие с ожоговыми повреждениями лица и тела были доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские установили данные задержанного — 30-летнего уроженца провинции Сакэу. В ходе осмотра у него изъяли пластиковую тару объемом 1,5 литра с остатками растворителя и зажигалку.
В ходе следственных действий мужчина дал признательные показания, отрицая личную неприязнь к пострадавшим. Свои действия он объяснил острым психическим расстройством, вызванным отсутствием работы и длительным голоданием. Подозреваемый указал, что ранее занимался профессиональным боксом, кратковременно работал в охране, но после увольнения не смог найти занятости. Отсутствие пищи в день инцидента усугубило его состояние.
Результаты тестирования на наличие наркотических веществ в организме подозреваемого оказались отрицательными. Медики характеризуют состояние обоих пострадавших как стабильное. Следственные органы намерены получить от них дополнительные показания в рамках продолжающегося расследования.
