Безработный боксер облил двух туристов растворителем и поджег

В ходе следственных действий мужчина дал признательные показания, отрицая личную неприязнь к пострадавшим. Свои действия он объяснил острым психическим расстройством, вызванным отсутствием работы и длительным голоданием. Подозреваемый указал, что ранее занимался профессиональным боксом, кратковременно работал в охране, но после увольнения не смог найти занятости. Отсутствие пищи в день инцидента усугубило его состояние.