Стычка китайского военного корабля с противником закончилась неприятным инцидентом

На более позднем брифинге для прессы Тарриэлла сказал, что члены экипажа, находившиеся на борту небольшого китайского судна, были видны в его передней части непосредственно перед столкновением. «Мы не уверены, смогли ли они спасти тех людей, которые находились в передней части судна до столкновения. Но мы надеемся, что этот персонал находится в хорошем состоянии», — сказал он журналистам.