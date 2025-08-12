Стычка китайского военного корабля с противником закончилась неприятным инцидентом

Китайский военный корабль столкнулся с судном собственной береговой охраны во время преследования филиппинского патрульного катера в Южно-Китайском море в понедельник, сообщила Манила, опубликовав впечатляющие видеозаписи столкновения.
Инцидент произошел недалеко от спорной отмели Скарборо, когда филиппинская береговая охрана сопровождала суда, доставлявшие помощь рыбакам в этом районе, сообщил в своем заявлении представитель береговой охраны коммодор Джей Тарриэла.
На видео, опубликованном Манилой, видно, как корабль береговой охраны Китая и гораздо более крупное судно с номером 164 на корпусе с громким треском столкнулись в кильватере филиппинского судна, пишет The Guardian.
На дополнительных кадрах и фотографиях, опубликованных позже филиппинской береговой охраной, видно, что потерпевшее крушение китайское судно все еще на плаву, но вся его носовая часть вдавлена внутрь.
«Судно береговой охраны Китая CCG 3104, которое на высокой скорости преследовало филиппинское судно береговой охраны BRP Suluan, совершило рискованный маневр с правого борта филиппинского судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК [Народно-освободительной армии Китая], — говорится в заявлении Тарриэллы. — Это привело к существенному повреждению бака судна CCG, что сделало его непригодным к плаванию».
Ранее в ходе столкновения китайцы «обстреляли судно BRP Suluan из водяной пушки», но «успешно» уклонились от удара, говорится в заявлении филиппинской береговой охраны.
На более позднем брифинге для прессы Тарриэлла сказал, что члены экипажа, находившиеся на борту небольшого китайского судна, были видны в его передней части непосредственно перед столкновением. «Мы не уверены, смогли ли они спасти тех людей, которые находились в передней части судна до столкновения. Но мы надеемся, что этот персонал находится в хорошем состоянии», — сказал он журналистам.
Тарриэлла добавил, что китайский экипаж «так и не ответил» на предложение филиппинского судна о помощи.
Представитель береговой охраны Китая Гань Юй подтвердил, что произошла стычка, не упомянув о столкновении.
«Береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, включая мониторинг, давление извне, блокирование филиппинских судов и контроль над ними, чтобы отогнать их», — говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел Китая не подтвердило и не опровергло факт столкновения, подчеркивает The Guardian.
Инцидент, произошедший в понедельник, стал последним в серии столкновений между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море, на которые Пекин почти полностью претендует, несмотря на международное решение о том, что это утверждение не имеет юридической основы, отмечает The Guardian. Более 60% мировой морской торговли проходит через этот спорный водный путь.
Выступая на пресс-конференции, президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что патрульные суда страны «продолжат присутствовать» в этом районе для защиты, а также осуществления суверенных прав Манилы на то, что она считает частью своей территории.
Мелководье Скарборо — треугольная цепь рифов и скал — стало горячей точкой в отношениях между странами с тех пор, как Китай отобрал его у Филиппин в 2012 году, пишет The Guardian.
Маркос также предупредил, что Филиппины рискуют столкнуться с конфронтацией с Китаем по другому вопросу — Тайваню. В случае поддержки Тайваня со стороны США любая попытка грозит перерасти в более масштабный конфликт, и во время недавней поездки в Индию Маркос сказал, что «Филиппины никак не могут остаться в стороне от этого».
Филиппины находятся по другую сторону важнейшего морского прохода мимо Тайваня — пролива Баши, и на Тайване проживает более 100 000 граждан Филиппин, которым потребуется эвакуация в случае конфликта.
В понедельник Пекин обвинил Маркоса в «игре с огнем» из-за его комментариев, вызвав упрек со стороны президента в том, что они неверно истолковали его комментарии «в пропагандистских целях».
«Война из-за Тайваня втянет Филиппины, которые будут брыкаться и кричать, в конфликт. Именно это я и пытался сказать», — сказал Маркос.