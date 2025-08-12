Ричмонд
Самолет-амфибия совершил жесткую посадку на реку Томь в Кузбассе

Инцидент произошел 9 августа при выполнении частного полета.

Источник: Аргументы и факты

Легкомоторный самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь в Кемеровской области, передает официальный Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел 9 августа при выполнении частного полета.

«Самолет-амфибия “Борей” совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе Кемеровской области. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — следует из публикации.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Напомним, ранее легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу в Ленобласти. На его борту находился один из ведущих разработчиков беспилотной авиации РФ.