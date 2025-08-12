Самолет-амфибия совершил жесткую посадку на реку Томь в Кузбассе

Легкомоторный самолет-амфибия «Борей» совершил жесткую посадку в акваторию реки Томь в Кемеровской области, передает официальный Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел 9 августа при выполнении частного полета.
«Самолет-амфибия “Борей” совершило жесткую посадку в акваторию реки Томь вблизи населенного пункта Мозжуха в Кемеровском районе Кемеровской области. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — следует из публикации.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что сотрудники ведомства проводят проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
