«У вас украли 4,3 миллиона!»: как мошенники развели жертву на крупную сумму

— Как установил суд, в августе 2024 года женщине позвонили мошенники. Они использовали компьютерную программу для изменения голоса и представились сотрудниками банка, а также полиции. Преступники убедили жертву, что с ее счета якобы украли 4,3 миллиона рублей, и для «сохранения денег» нужно снять всю сумму и отдать курьеру, — пишут журналисты.