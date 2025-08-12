«У вас украли 4,3 миллиона!»: как мошенники развели жертву на крупную сумму

Саратовский суд вынес приговор подростку, который участвовал в крупном мошенничестве. 17-летний житель Самарской области признан виновным в краже 4,3 миллиона рублей и приговорен к двум годам колонии. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком.
— Как установил суд, в августе 2024 года женщине позвонили мошенники. Они использовали компьютерную программу для изменения голоса и представились сотрудниками банка, а также полиции. Преступники убедили жертву, что с ее счета якобы украли 4,3 миллиона рублей, и для «сохранения денег» нужно снять всю сумму и отдать курьеру, — пишут журналисты.
Испуганная женщина сняла все свои сбережения и передала их 17-летнему курьеру, который приехал к ней домой. После этого деньги поделили между участниками преступной группы.
Следственный комитет предупреждает: никогда не верьте звонящим, которые представляются банковскими работниками или полицейскими и просят перевести деньги. Если вам звонят с подобными просьбами — сразу положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру.
