«У вас украли 4,3 миллиона!»: как мошенники развели жертву на крупную сумму

17-летнего мошенника из Самарской области осудили за кражу 4,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Саратовский суд вынес приговор подростку, который участвовал в крупном мошенничестве. 17-летний житель Самарской области признан виновным в краже 4,3 миллиона рублей и приговорен к двум годам колонии. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком.

— Как установил суд, в августе 2024 года женщине позвонили мошенники. Они использовали компьютерную программу для изменения голоса и представились сотрудниками банка, а также полиции. Преступники убедили жертву, что с ее счета якобы украли 4,3 миллиона рублей, и для «сохранения денег» нужно снять всю сумму и отдать курьеру, — пишут журналисты.

Испуганная женщина сняла все свои сбережения и передала их 17-летнему курьеру, который приехал к ней домой. После этого деньги поделили между участниками преступной группы.

Следственный комитет предупреждает: никогда не верьте звонящим, которые представляются банковскими работниками или полицейскими и просят перевести деньги. Если вам звонят с подобными просьбами — сразу положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии работники банка остановили перевод 1,6 миллиона рублей мошенникам.