Орбан отказался присоединиться к заявлению ЕС по Украине

В опубликованном документе отдельно также подчеркивается поддержка европейских стремлений Киева, а также о необходимости совместных действий для стабилизации ситуации в регионе. Европейский совет подтвердил, что Евросоюз продолжит оказывать политическую и экономическую поддержку Украине, а также взаимодействовать с международными партнерами для достижения урегулирования конфликта.