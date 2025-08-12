Ричмонд
В Самарской области 14-летний подросток без прав на мопеде сбил ровесника

В Борском районе полиция расследует ДТП с участием подростков.

В Борском районе полиция расследует ДТП с участием подростков. Авария произошла около 22:00 на 0,25 км дороги «Гвардейцы — Мойка — Заплавное».

14-летний водитель мопеда, не имеющий прав, перевозил пассажира-ровесника. В ходе движения он совершил наезд на 14-летнего пешехода, который шёл в наушниках, ограничивающих восприятие звуков дорожного движения. В результате происшествия трое несовершеннолетних госпитализированы.

Материалы по факту ДТП переданы в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации. Расследование продолжается.

