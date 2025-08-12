Ричмонд
Легковушка и большегруз столкнулись в Новогрудском районе, пострадала 9-летняя девочка

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и большегруз столкнулись в Новогрудском районе, пострадала 9-летняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 11 августа около 16.00. Установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по д. Лозки по второстепенной дороге и при выезде на главную не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Scania в сцепке с полуприцепом. В результате произошло столкновение, после чего седельный тягач врезался в дорожный знак.

В легковушке находилась 9-летняя пассажирка, которая с травмой головы, ушибами и ссадинами доставлена в медучреждение. Девочка была пристегнута ремнем безопасности, но находилась не в детском удерживающим устройстве.

По факту аварии проводится проверка.