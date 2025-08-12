Легковушка и большегруз столкнулись в Новогрудском районе, пострадала 9-летняя девочка

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 11 августа около 16.00. Установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по д. Лозки по второстепенной дороге и при выезде на главную не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Scania в сцепке с полуприцепом. В результате произошло столкновение, после чего седельный тягач врезался в дорожный знак.