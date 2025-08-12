В Слюдянском районе затруднено движение из-за фуры, которая упала в кювет. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, возле проезжей части сейчас эвакуируют большегруз, поэтому образовалась пробка.
— 5 августа в районе 135 километра федеральной автодороги Р-258 «Байкал» возле поселка Утулик водитель управляя груженой фурой с арбузами съехал с проезжей части, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Чтобы решить неудобства, с которыми столкнулись другие автомобилисты, на месте работает экипаж ДПС, они же организовали на участке реверсивное движение. Также полицейские рекомендуют не ехать в указанном направлении, если есть такая возможность.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе два человека пострадали при столкновении грузовика и «Тойоты».