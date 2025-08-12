Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянском районе затруднено движение из-за фуры, которая упала в кювет

На месте инцидента организовали реверсивное движение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе затруднено движение из-за фуры, которая упала в кювет. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, возле проезжей части сейчас эвакуируют большегруз, поэтому образовалась пробка.

— 5 августа в районе 135 километра федеральной автодороги Р-258 «Байкал» возле поселка Утулик водитель управляя груженой фурой с арбузами съехал с проезжей части, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Чтобы решить неудобства, с которыми столкнулись другие автомобилисты, на месте работает экипаж ДПС, они же организовали на участке реверсивное движение. Также полицейские рекомендуют не ехать в указанном направлении, если есть такая возможность.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе два человека пострадали при столкновении грузовика и «Тойоты».