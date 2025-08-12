В Башкирии в ДТП погибла 19-летняя девушка

Как рассказали в ГАИ по РБ, трагедия произошла на 24 км автодороги Кага — Старосубхангулово. 24-летний водитель за рулем «Рено Сандеро» потерял контроль над машиной, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Юная пассажирка погибла до приезда медиков, а сам водитель и еще одна женщина были доставлены в больницу.