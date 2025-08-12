В Самаре подготовят единый документ территориального планирования за 163,2 млн

До 1 декабря 2026 года в Самаре подготовят единый документ территориального планирования. Заказчиком выступает региональное министерство градостроительной политики, подрядчика выберут 1 сентября 2025 года.
В документе соберут данные о земельных участках, населении, жилье, дорогах, объектах культурного наследия, туристических локациях и другой городской инфраструктуре.
Исследование должно дать полную оценку состояния территории и обосновать проектные решения для развития города.
Максимальная стоимость контракта — 163,2 млн рублей.
Ранее мы писали, что в Самаре снесли незаконные торговые ряды на улице Солнечная.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.