В Самаре подготовят единый документ территориального планирования за 163,2 млн

До 1 декабря 2026 года в Самаре подготовят единый документ территориального планирования.

До 1 декабря 2026 года в Самаре подготовят единый документ территориального планирования. Заказчиком выступает региональное министерство градостроительной политики, подрядчика выберут 1 сентября 2025 года.

В документе соберут данные о земельных участках, населении, жилье, дорогах, объектах культурного наследия, туристических локациях и другой городской инфраструктуре.

Исследование должно дать полную оценку состояния территории и обосновать проектные решения для развития города.

Максимальная стоимость контракта — 163,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Самаре снесли незаконные торговые ряды на улице Солнечная.

