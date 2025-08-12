Три человека погибли в ДТП на Кубани. Авария произошла на автодороге Майкоп-Бжедухабль- Усть-Лабинск- Кореновск в Белореченском районе утром 12 августа.
Предварительно, водитель «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу в запрещенном месте. В этот момент автомобиль столкнулся с иномаркой «Ауди А4».
В результате ДТП погибли 32-летний водитель «УАЗ Патриот», 37-летний водитель «Ауди А4» и 10-летний мальчик — пассажир. 12-летний мальчик, который находился в иномарке, пострадал.
«Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что 34-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Армавире.