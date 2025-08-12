Ричмонд
Жительницу курортного города задержали с крупной партией контрафактного спиртного

В Кабардино-Балкарии задержали 51-летнюю местную жительницу, в гаражах которой обнаружили целый арсенал кустарного алкоголя.

В Кабардино-Балкарии задержали 51-летнюю местную жительницу, в гаражах которой обнаружили целый арсенал кустарного алкоголя. Подозреваемую разоблачили в ходе оперативно-профилактических мероприятий, которые прокатились по стране после массового отравления людей в Адлере самодельной чачей.

Как сообщает пресс-служба МВД России, на улице Мовсисяна в гаражах стражи порядка обнаружили 72 канистры с жидкостью, напоминающей спирт, и почти 700 бутылок с этикетками известных брендов водки и виски, без акцизных марок.

Экспертиза показала, что весь алкоголь не соответствует ГОСТам, и является фальсификатом. Его крепость оказалась ниже 36 °. По оценкам специалистов, стоимость найденной партии составляет 246 тысяч рублей.

По словам задержанной, спиртное она приобрела у неизвестных лиц, с целью дальнейшей перепродажи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее заключили под стражу.

