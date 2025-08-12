При таянии антарктического ледника обнаружены останки трагически погибшего 66 лет назад британца

Анализ ДНК, проведенный в Королевском колледже Лондона, выявил совпадение с образцами, взятыми у братьев и сестер Белла. Его брат Дэвид, который живет в Австралии, рассказал: «Когда мы с моей сестрой Валери получили уведомление о том, что наш брат Деннис был найден спустя 66 лет, мы были потрясены. Британская антарктическая служба и Британский фонд охраны памятников Антарктики оказали огромную поддержку и вместе с чуткостью польской команды, которая помогла вернуть его домой, помогли нам смириться с трагической потерей нашего замечательного брата».