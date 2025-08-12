При таянии антарктического ледника обнаружены останки трагически погибшего 66 лет назад британца

При таянии антарктического ледника обнаружены останки британца, погибшего в результате несчастного случая в 1959 году Деннис «Динь-Динь» Белл упал в расщелину в возрасте 25 лет, когда работал на исследование оккупированных территорий Фолклендских островов.
Останки британца, погибшего в результате несчастного случая в Антарктиде 66 лет назад, были обнаружены в тающем леднике вместе с лыжными палками, трубкой и часами, пишет The Guardian.
Деннис «Динь» Белл провалился в расщелину в 1959 году, когда работал в Службе наблюдения за Фолклендскими островами (Fids), ныне Британской антарктической службе (BAS), через несколько недель после своего 25-летия. Его тело было обнаружено только в январе, когда польская команда исследователей обнаружила кости неподалеку от своей базы.
Поблизости также было найдено более 200 личных вещей, в том числе радиоаппаратура, фонарик, лыжные палки, наручные часы Erguel с надписями, шведский нож и эбонитовая трубка.
Человеческие останки были отправлены на Фолклендские острова, а затем Военно-воздушные силы Великобритании доставили их в Лондон, отмечает The Guardian.
Анализ ДНК, проведенный в Королевском колледже Лондона, выявил совпадение с образцами, взятыми у братьев и сестер Белла. Его брат Дэвид, который живет в Австралии, рассказал: «Когда мы с моей сестрой Валери получили уведомление о том, что наш брат Деннис был найден спустя 66 лет, мы были потрясены. Британская антарктическая служба и Британский фонд охраны памятников Антарктики оказали огромную поддержку и вместе с чуткостью польской команды, которая помогла вернуть его домой, помогли нам смириться с трагической потерей нашего замечательного брата».
Семье еще предстоит решить, как почтить память их брата, пишет The Guardian.
В 1959 году Белл проводил изыскательские и геологические работы в рамках двухлетнего задания вместе с тремя другими исследователями, которые базировались в Адмиралтейств-Бей, небольшой британской базе на острове Кинг-Джордж.
Поднимаясь на ледник Экология, Белл и геодезист Джефф Стоукс преодолели участок, покрытый трещинами, и решили, что они в безопасности. Но глубокий мягкий снег затруднял продвижение, а собаки, которые были с ними, проявляли признаки усталости.
Чтобы подбодрить их, Белл пошел вперед и заставил их двигаться дальше без лыж. Внезапно он исчез, оставив зияющую дыру в мосту через расщелину, когда упал с высоты 100 футов (30 м).
Стоукс крикнул вниз, в расщелину, и услышал ответ. Он попытался спасти Белла, спустив веревку, которую застрявший мужчина привязал к своему поясу. Но когда он добрался до вершины, ремень оборвался, и он снова упал. На этот раз на призывы Стокса никто не ответил.
Стоукс спустился вниз по леднику и встретился с метеорологом Кеном Гибсоном и геологом Колином Бартоном, которые поднимались наверх. Они попытались вернуться к расщелине, но погода испортилась прежде, чем они смогли туда добраться.
Гибсон сказал: «Прошло, вероятно, 12 часов, прежде чем мы нашли это место. Он никак не мог выжить».
Белл поступил на работу в Fids в качестве метеоролога в 1958 году после работы радистом в Королевских военно-воздушных силах. Он вырос в Харроу, на северо-западе Лондона.
Его брат сказал: «Деннис был старшим из трех братьев и сестер и был моим героем» из-за его способности «приложить руку ко всему».
«Он собрал радиоприемник с нуля, часами записывая азбуку Морзе», — сказал он. «Другие интересы включали в себя разведку, театр и кулинарию. Деннис ненавидел организованный спорт, он просто не видел в нем смысла. Он предпочел бы выпить в компании своей семьи и друзей, вдоволь посмеявшись».
Директор BAS, профессор Джейн Фрэнсис, сказала: «Подтверждение того, что останки, найденные на леднике Экология, принадлежат Деннису “Динь” Беллу, стало одновременно трогательным и глубоким моментом. Деннис был одним из многих отважных сотрудников Fids, которые внесли свой вклад в развитие науки и исследование Антарктиды в необычайно суровых условиях».
Председатель Британского фонда охраны памятников Антарктики Род Рис Джонс отмечает: «Обнаружение Денниса Белла привлекло особое внимание к стоимости научных исследований в Антарктике в годы, предшествовавшие совершенствованию транспорта и связи. Многие из пропавших так и не были найдены, что делает это открытие еще более примечательным».