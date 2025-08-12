В Москве при ДТП с электросамокатом погиб подросток

«На улице Никулинской несовершеннолетний 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса. Водитель, по предварительным данным, не заметил случившегося и покинул место ДТП», — сказал собеседник агентства, добавив, что ДТП произошло накануне вечером.