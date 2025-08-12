Ричмонд
В Москве при ДТП с электросамокатом погиб подросток

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Двое подростков на самокате врезались в столб на западе Москвы, после чего управлявший самокатом попал под автобус и погиб, второй юноша получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«На улице Никулинской несовершеннолетний 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса. Водитель, по предварительным данным, не заметил случившегося и покинул место ДТП», — сказал собеседник агентства, добавив, что ДТП произошло накануне вечером.

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса. «В результате ДТП юноша, управлявший самокатом, скончался на месте. 16-летний пассажир самоката госпитализирован в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями», — рассказали в главке.

В настоящее время проводится проверка.