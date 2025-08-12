На одной из многоэтажек Ростова вспыхнул блок кондиционера

На улице Еременко в Ростове-на-Дону, на здании одной из многоэтажек, загорелся внешний блок кондиционера. Хозяева не сразу заметили возгорание и теперь ущерб подсчитывают не только они, но и их соседи, рассказали в донском управлении МЧС.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел несколько дней назад, 7 августа. Оказалось, что всполохи огня за окном хозяева не видели из-за плотных штор. О происходящем консьержке рассказали прохожие, которые обратили внимание на пламя. После этого вызвали пожарных.
— Огнем оказались повреждены два наружных блока кондиционера. Кроме того, из-за высокой температуры лопнул стеклопакет окон квартир. Пострадавших нет. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось пять единиц техники, — добавили в экстренном ведомстве.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять надолго кондиционер, работающий на полной мощности, также его нельзя использовать всю ночь. Шнур не должен быть пережат, перекручен или сильно натянут. Уходя из дома кондиционер нужно выключать.
