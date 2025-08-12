На одной из многоэтажек Ростова вспыхнул блок кондиционера

На улице Еременко в Ростове-на-Дону, на здании одной из многоэтажек, загорелся внешний блок кондиционера. Хозяева не сразу заметили возгорание и теперь ущерб подсчитывают не только они, но и их соседи, рассказали в донском управлении МЧС.