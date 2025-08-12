Стая медуз вывела из строя атомную электростанцию: новые подробности

«Массовое и непредсказуемое» нашествие медуз привело к остановке одной из крупнейших атомных электростанций Франции после того, как морские беспозвоночные попали в системы забора воды, используемые для охлаждения прибрежных реакторов.
Три реактора на атомной электростанции Гравелин на севере Франции автоматически отключились поздно вечером в воскресенье, по данным французской ядерной компании EDF, после того, как фильтровальные барабаны насосных станций заполнились «массивным и непредсказуемым» нашествием морских существ, пишет The Guardian.
Вся атомная станция, способная питать энергией около 5 миллионов домов, была отключена, когда четвертый реактор был остановлен вскоре после того, как свободно плавающие беспозвоночные заклинили электростанцию, которая уже отключила два других реактора из-за плановых летних ремонтных работ.
Компания EDF, принадлежащая французскому государству, заявила, что это событие не повлияло на безопасность объектов, персонала или окружающей среды. По-видимому, никаких изменений в экспорте электроэнергии из Франции в Великобританию не произошло, отмечает The Guardian.
Атомная электростанция Gravelines использует воду для своих систем охлаждения из канала, соединенного с Северным морем, которое является домом для нескольких местных видов медуз, которых часто можно увидеть у береговой линии летом, когда вода теплее.
Медузы уже давно нарушают нормальную работу прибрежных электростанций, которые получают из океана огромное количество прохладной воды, необходимой для поддержания заданной температуры, подчеркивает The Guardian.
Повторяющиеся проблемы, вызванные неожиданным количеством медуз, побудили ученых из Бристольского университета разработать «инструмент раннего предупреждения» для прогнозирования внезапного массового появления скоплений медуз, которые могут нарушить работу прибрежных электростанций.
Атомная электростанция в Торнессе в Шотландии, которая также принадлежит EDF, была вынуждена закрыться на неделю в 2021 году после того, как медузы забили фильтры из морских водорослей на ее водозаборных трубах, спустя десять лет после того, как медузы закрыли станцию на неделю в 2011 году.
Стаи медуз также привели к закрытию атомных и угольных электростанций в Швеции, США, Японии и даже вызвали крупное отключение электроэнергии на Филиппинах в 1999 году, которое, как ошибочно полагали некоторые, было связано с ошибкой Y2K или правительственным переворотом.
Совсем недавно, в сентябре, неожиданный наплыв медуз привел к повреждению систем охлаждения на крупнейшей угольной электростанции Восточного Китая, что вынудило ее работников в течение примерно 10 дней бороться за то, чтобы вывезти с предприятия более 150 тонн медуз, пишет The Guardian.