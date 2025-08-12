Ричмонд
Шестеро мигрантов сбежали из центра временного содержания на Кубани

Пятерых уже нашли.

Источник: KrasnodarMedia.su

Из центра временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе 10 августа сбежали шесть мужчин. О происшествии стало известно на следующий день после публикаций в социальных сетях, передает ИА KrasnodarMedia.

Сотрудники уголовного розыска задержали пятерых беглецов в Краснодаре. Нарушителей доставили в отдел полиции Гулькевичского района и составили на них административные протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Полиция продолжает розыск шестого мигранта и проводит мероприятия по установлению его местонахождения.

