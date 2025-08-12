Шестеро мигрантов сбежали из центра временного содержания на Кубани

Напомним, что 7 августа Адлерский районный суд Сочи принял решение заключить под стражу двух подозреваемых — 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Следствие установило, что обвиняемые осознанно продавали кустарно произведенный алкоголь, зная о его опасности для жизни и здоровья покупателей. Обе будут находиться под арестом как минимум до 4 октября 2025 года.