В Сириусе закрыли рынок, где продавали смертоносную чачу

В Сириусе закрыли «Казачий» рынок, где, предположительно, продавали чачу, употребление которой привело к гибели людей. Договор аренды расторгнут, и бывший арендатор должен убрать все постройки в течение трех месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ «Сириус».