В Сириусе закрыли рынок, где продавали смертоносную чачу

В Сириусе закрыли «Казачий» рынок, где, предположительно, продавали чачу, употребление которой привело к гибели людей. Договор аренды расторгнут, и бывший арендатор должен убрать все постройки в течение трех месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ «Сириус».
Ранее была закрыта только точка продажи самодельной чачи. Соседние торговые точки и сам рынок продолжали работать.
«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных строений и убран за счет бывшего арендатора«, — говорится в сообщении пресс-службы “Сириуса”.
По данным следствия, как минимум 10 человек погибли, отравившись самодельным алкоголем. Двух продавцов домашнего вина и чачи, 30-летнюю и 71-летнюю женщин, арестовали 7 августа. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
