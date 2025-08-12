Ричмонд
Борт Петербург — Калининград возвращается в Пулково из-за погодных условий

Самолет Boeing 737−8MC, утром 12 августа вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращается в Пулково. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar.

Источник: скриншот с сайта flightradar

Согласно карте онлайн-отслеживания, самолет долго кружил над Финским заливом, после чего направился к аэропорту вылета. По информации 78.ru, причиной резкой смены маршрута стали грозы в нейтральных водах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково оценил ущерб от перебоев с рейсами из-за БПЛА в 100−150 млн рублей.

