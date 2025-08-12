Теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны предотвращен в Подмосковье

По инструкции куратора в Telegram он изготовил самодельное взрывное устройство, которое замаскировал в автомобиле, приобретенном на деньги противника. Машина с более чем 60 килограммами взрывчатки должна была быть припаркована рядом с маршрутом передвижения высокопоставленного военного, чтобы взорвать ее в момент его прохода. Задержание произошло на трассе М-4 в момент приближения к месту предполагаемого преступления.