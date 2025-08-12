Теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны предотвращен в Подмосковье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Подмосковье, направленный против высокопоставленного сотрудника Минобороны, сообщили во вторник, 12 августа, в Центре общественных связей ФСБ России. Задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, который готовил преступление на территории Московской области. По данным спецслужб, подозреваемый был агентом украинских спецслужб с псевдонимом «Ворон», завербованным за пределами России.
По инструкции куратора в Telegram он изготовил самодельное взрывное устройство, которое замаскировал в автомобиле, приобретенном на деньги противника. Машина с более чем 60 килограммами взрывчатки должна была быть припаркована рядом с маршрутом передвижения высокопоставленного военного, чтобы взорвать ее в момент его прохода. Задержание произошло на трассе М-4 в момент приближения к месту предполагаемого преступления.
Подозреваемый дал признательные показания, подтвердив сотрудничество с вражескими спецслужбами. По его словам, ему обещали возможность вернуться на Украину и избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины в обмен на совершение теракта.
В ФСБ подчеркнули, что задержанный сотрудничал с противником и выполнял полученные инструкции. Расследование продолжается, официальных комментариев по делу пока не поступало, передает ТАСС.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии.