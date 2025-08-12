Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен скончался на Всемирных играх в Китае

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался во время Всемирных игр в китайском Чэнду. Об этом сообщили организаторы соревнований.

В Чэнду спортсмен скончался во время прохождения дистанции.

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался во время Всемирных игр в китайском Чэнду. Об этом сообщили организаторы соревнований.

«29-летний Дебертолис потерял сознание утром 8 августа во время прохождения средней дистанции. Медицинская бригада доставила его в местную больницу», — передает слова организаторов ТАСС. При этом отмечается, что в больнице спортсмену не помогли, и он скончался.

Организаторы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего спортсмена и сообщили о готовности оказать необходимую поддержку семье Дебертолиса. Они подчеркнули, что не будут давать дополнительных комментариев по этому инциденту.