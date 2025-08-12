СМИ: Кишечную палочку обнаружили в блюдах из гипермаркета «Глобус»

Кишечную палочку обнаружили в блюдах из гипермаркета «Глобус» — судебный спор длится четыре месяца. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что санитарный контроль не прошли салат «Столичный», смузи «Клубника — банан» и набор роллов «Канада лайт». В них выявили бактерии группы кишечной палочки (колиформы), изготовителем выступает ООО «Гиперглобус».
Пробы взяли в магазине на Широкой улице в столице. В мае суд оштрафовал ритейлера на 700 тысяч рублей — в ответ магазин подал апелляцию. Судебное разбирательство идет до сих пор, отмечается в публикации.
Ранее в России также выявили массовые нарушения в составе специй. В половине исследуемых образцов нашли канцерогены, мутагены и токсичные элементы в повышенных объемах. Наибольшее количество нарушений по наличию бактерий группы кишечной палочки нашли у продукции АО «Проксима».
Гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, что основными виновниками пищевых отравлений среди россиян являются чувствительные к условиям хранения продукты. Также врач напомнил, что существуют опасные паразитарные инфекции.