Житель Самарской области погиб при пожаре в Сызранском районе днем 11 августа

Это случилось в понедельник в поселке Междуреченск. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Днем 11 августа в одном из домов на улице Железнодорожной горели вещи. Огонь охватил 15 «квадратов». С ним боролись сотрудники 174-й пожарно-спасательной части.
В 16:09 пламя локализовали, в 16:17 справились с открытым возгоранием. Погиб владелец постройки. Возраст не уточняется. Специалисты выясняют детали произошедшего.
На днях в Сергиевском районе губернии тушили «Приору». Там никто не пострадал.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.