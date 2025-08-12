Ричмонд
Житель Самарской области погиб при пожаре в Сызранском районе днем 11 августа

Это случилось в понедельник в поселке Междуреченск.

Это случилось в понедельник в поселке Междуреченск. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Днем 11 августа в одном из домов на улице Железнодорожной горели вещи. Огонь охватил 15 «квадратов». С ним боролись сотрудники 174-й пожарно-спасательной части.

В 16:09 пламя локализовали, в 16:17 справились с открытым возгоранием. Погиб владелец постройки. Возраст не уточняется. Специалисты выясняют детали произошедшего.

На днях в Сергиевском районе губернии тушили «Приору». Там никто не пострадал.

