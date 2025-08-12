«Он спал у себя в кровати!»: пока мама была в магазине, 5-летний сын бесследно исчез

В Саратове произошел случай, от которого становится не по себе. 11 августа около 17:00 на оживленном Сокурском тракте госавтоинспектор заметил одинокого мальчика, бесцельно бродившего по обочине. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, пятилетний ребенок не мог объяснить, откуда он здесь взялся и где его дом.
Страшно подумать, что могло случиться, если бы не бдительность инспектора. Как выяснилось, родители даже не успели заявить о пропаже — настолько быстро развивались события.
— Оказалось, семья отдыхала на даче. Мать ненадолго отлучилась в магазин, оставив 11-летнюю дочь присматривать за спящим братом. Но когда она вернулась, кровать была пуста, — пишут журналисты.
Как мальчик преодолел путь от дачи до трассы и сколько времени он провел один — предстоит выяснить следствию, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
