«Он спал у себя в кровати!»: пока мама была в магазине, 5-летний сын бесследно исчез

В Саратове произошел случай, от которого становится не по себе. 11 августа около 17:00 на оживленном Сокурском тракте госавтоинспектор заметил одинокого мальчика, бесцельно бродившего по обочине. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, пятилетний ребенок не мог объяснить, откуда он здесь взялся и где его дом.