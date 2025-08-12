Украинский агент по кличке Ворон пойман за попытку убийства сотрудника Минобороны

По данным ФСБ, подозреваемый, следуя указаниям куратора через Telegram, изготовил самодельное взрывное устройство мощностью свыше 60 кг в тротиловом эквиваленте и скрыл его в автомобиле, купленном на средства заказчиков. Машину планировалось припарковать в заранее выбранном месте и привести в действие в момент, когда рядом будет проходить цель — высокопоставленный военный. Злоумышленник был схвачен на трассе М-4 по пути к месту преступления.