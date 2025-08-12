Жителей Башкирии предупредили об опасности завозной лихорадки

Главный инфекционист Башкирии Азат Мухаметзянов в разговоре с UfaTime.ru обратил внимание на угрозу проникновения в Россию тропической лихорадки чикунгунья. Опасность возросла после обнаружения очага заболевания в китайской провинции Гуандун.
По его словам, это заболевание передается через укусы инфицированных комаров. Первые признаки появляются через неделю после заражения: температура подскакивает до 40 градусов, возникают мучительные боли в суставах, головная боль, тошнота и кожные высыпания.
Для предотвращения распространения инфекции на границах задействована система «Периметр», а также ведется наблюдение за потенциальными переносчиками — комарами.
Мухаметзянов посоветовал туристам, побывавшим в опасных регионах, внимательно следить за самочувствием. При первых тревожных симптомах нужно немедленно обращаться к медикам. Для защиты от укусов стоит использовать специальные средства и сетки.
