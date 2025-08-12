Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупредили об опасности завозной лихорадки

Главврач РКИБ предупредил о рисках завоза лихорадки чикунгунья в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Главный инфекционист Башкирии Азат Мухаметзянов в разговоре с UfaTime.ru обратил внимание на угрозу проникновения в Россию тропической лихорадки чикунгунья. Опасность возросла после обнаружения очага заболевания в китайской провинции Гуандун.

По его словам, это заболевание передается через укусы инфицированных комаров. Первые признаки появляются через неделю после заражения: температура подскакивает до 40 градусов, возникают мучительные боли в суставах, головная боль, тошнота и кожные высыпания.

Для предотвращения распространения инфекции на границах задействована система «Периметр», а также ведется наблюдение за потенциальными переносчиками — комарами.

Мухаметзянов посоветовал туристам, побывавшим в опасных регионах, внимательно следить за самочувствием. При первых тревожных симптомах нужно немедленно обращаться к медикам. Для защиты от укусов стоит использовать специальные средства и сетки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.