ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта против военного в Подмосковье

ФСБ задержала мужчину, который, по данным спецслужбы, собирался убить российского военнослужащего в Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

Задержанный — гражданин России и Украины 1989 года рождения. Ведомство назвало его агентом украинских спецслужб, которого завербовали «на территории третьей страны».

По версии ведомства, он изготовил взрывное устройство и установил ее в автомобиле, «приобретенном на деньги противника». Машину с 60 кг взрывчатки он собирался припарковать в установленном месте и подорвать ее «в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации».

Подозреваемый был задержан на трассе М-4. Как заявили в ФСБ, мужчина признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и сообщил, что ему предложили «возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ».

Уголовное дело завели по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ). По статье о госизмене грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Материал дополняется