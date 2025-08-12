ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта против военного в Подмосковье

Подозреваемый был задержан на трассе М-4. Как заявили в ФСБ, мужчина признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и сообщил, что ему предложили «возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ».