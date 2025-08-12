Информация об обнаружении утонувшего мужчины в реке Витьба по улице Ленина в Витебске поступила спасателям 11 августа в 8.27.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1966 года рождения, неработавший.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в реке Витьба утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
