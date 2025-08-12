Два нижегородца попались на фиктивной прописке мигрантов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Первый случай произошел в деревне Кусаковка. Там 51-летний мужчина, официально нигде не работающий, оформил регистрацию троим гражданам одной из стран ближнего зарубежья. Он знал, что жить у него они не собираются, но все равно поставил их на учет по месту своей прописки. Второй эпизод зафиксировали в Московском районе города. 28-летняя женщина, уже имевшая судимость, вписала иностранного гражданина в свою комнату в доме на Московском шоссе.