Два нижегородца попались на фиктивной прописке мигрантов

В Нижнем Новгороде полицейские выявили два случая фиктивной постановки на миграционный учет. В обоих эпизодах местные жители за деньги или по просьбе зарегистрировали иностранцев по своим адресам, хотя те там фактически не проживали.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Первый случай произошел в деревне Кусаковка. Там 51-летний мужчина, официально нигде не работающий, оформил регистрацию троим гражданам одной из стран ближнего зарубежья. Он знал, что жить у него они не собираются, но все равно поставил их на учет по месту своей прописки. Второй эпизод зафиксировали в Московском районе города. 28-летняя женщина, уже имевшая судимость, вписала иностранного гражданина в свою комнату в доме на Московском шоссе.

На самом деле иностранец по этому адресу не появлялся. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что 800 тысяч рублей взыскали с нижегородской строительной компании за найм нелегальных мигрантов.