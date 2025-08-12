На севере Омской области медведь загрыз семь коров

В Омской области местные жители все чаще сталкиваются с косолапыми или следами их пребывания. Медведи не только близко подходят к людям, но и нападают на скот. В селе Никольск только за одну ночь медведь уничтожил семь коров. По словам местных, этот случай был в Усть-Ишимском районе не единственным.