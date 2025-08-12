На севере Омской области медведь загрыз семь коров

В Омской области местные жители все чаще сталкиваются с косолапыми или следами их пребывания. Медведи не только близко подходят к людям, но и нападают на скот. В селе Никольск только за одну ночь медведь уничтожил семь коров. По словам местных, этот случай был в Усть-Ишимском районе не единственным.
«На прошлой неделе медведь переплыл с одной стороны Иртыша на другую, побежал в сторону леса недалеко от Усть-Ишима. Другой случай — медведь загрыз корову. Очень страшно выйти в лес за грибами», — приводят слова жительницы села Усть-Ишим Елены Фроловой «Вести Омск».
По словам специалистов Управления по охране животного мира, численность медведя в Омской области возросла, а охотников-медвежатников почти не осталось. Сейчас в тайге дефицит корма, и в поисках еды косолапые все чаще выходят к людям.
Ранее «КП Омск» сообщала, что медведя встретили туристы у озера Данилово. Там никакого вреда мишка не нанес.