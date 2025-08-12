Рабочий получил страшные ожоги из-за халатности начальства в Волгограде

В Волгоградской рабочий серьезно пострадал на производстве, получив ожоги более половины тела. Прокуратура Центрального района Волгограда провела проверку и выяснила, что причиной трагедии стали грубые нарушения требований охраны труда, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.
Как выяснилось, в апреле 2025 года во время промывки разметочной машины в УНПП «Аспект-ООО», занимающейся эксплуатацией дорог, произошел несчастный случай. Рабочий получил тяжелейшие ожоги. Прокурорская проверка установила, что к этому привели нарушения в организации производственных работ, допущенные ответственными лицами компании.
В результате, в отношении мастера участка по разметке автомобильных дорог УНПП «Аспект-ООО» возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Расследование этого вопиющего случая находится под личным контролем прокуратуры.