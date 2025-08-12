Рабочий получил страшные ожоги из-за халатности начальства в Волгограде

Как выяснилось, в апреле 2025 года во время промывки разметочной машины в УНПП «Аспект-ООО», занимающейся эксплуатацией дорог, произошел несчастный случай. Рабочий получил тяжелейшие ожоги. Прокурорская проверка установила, что к этому привели нарушения в организации производственных работ, допущенные ответственными лицами компании.