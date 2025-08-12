Инспектор МЧС спас человека из горящего дома во Владивостоке

Пожар произошёл в заброшенном деревянном доме на улице Балтовской во Владивостоке. Очевидцем возгорания стал инспектор группы информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Кудрявцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Он возвращался со съёмки на телевидении, когда увидел дым, идущий из окна здания. Офицер немедленно сообщил о происшествии по телефону 112 и направился к месту возгорания.
На месте он обнаружил, что входной двери нет, а из дверного проёма одной из комнат вырывается огонь.
«Внутрь пришлось пробираться через окно без стекла. Увидел мужчину, лежащего на полу, который не мог подняться и звал на помощь. Я подхватил его на руки и помог выбраться через окно», — рассказал Игорь Кудрявцев.
Отмечается, что помощь медиков мужчине не понадобилась. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, площадь которого составила около 10 квадратных метров.