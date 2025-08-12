Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспектор МЧС спас человека из горящего дома во Владивостоке

Пожар произошёл в заброшенном здании.

Пожар произошёл в заброшенном деревянном доме на улице Балтовской во Владивостоке. Очевидцем возгорания стал инспектор группы информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Кудрявцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Он возвращался со съёмки на телевидении, когда увидел дым, идущий из окна здания. Офицер немедленно сообщил о происшествии по телефону 112 и направился к месту возгорания.

На месте он обнаружил, что входной двери нет, а из дверного проёма одной из комнат вырывается огонь.

«Внутрь пришлось пробираться через окно без стекла. Увидел мужчину, лежащего на полу, который не мог подняться и звал на помощь. Я подхватил его на руки и помог выбраться через окно», — рассказал Игорь Кудрявцев.

Отмечается, что помощь медиков мужчине не понадобилась. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, площадь которого составила около 10 квадратных метров.