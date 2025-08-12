Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилеве заведующая обворовала магазин почти на Br7 тыс

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве заведующая обворовала магазин почти на Br7 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: Без источника

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Могилева выявили факт хищения продуктов и денежных средств 29-летней заведующей одного из продуктовых магазинов города. Женщина на протяжении нескольких месяцев похищала продукцию, а также производила отмену чеков или вовсе не пробивала товар через кассу, а денежные средства забирала себе и тратила на личные нужды.

Следователями в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты имущества лицом, которому оно вверено.