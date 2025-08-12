В Могилеве заведующая обворовала магазин почти на Br7 тыс

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Могилева выявили факт хищения продуктов и денежных средств 29-летней заведующей одного из продуктовых магазинов города. Женщина на протяжении нескольких месяцев похищала продукцию, а также производила отмену чеков или вовсе не пробивала товар через кассу, а денежные средства забирала себе и тратила на личные нужды.