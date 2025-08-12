ЧП в Кишинёве: Экс-судья был найден мертвым под мостом — полиция рассматривает версию самоубийства

Судья Михай Дьякону найден застреленным в Кишиневе, сообщает PulsMedia.
Его тело обнаружил прохожий рядом с домом, где он проживал.
На месте нашли огнестрельное оружие неизвестной модели.
Судебно-медицинский эксперт не выявил признаков насильственной смерти, полиция рассматривает версию самоубийства.
Сообщается, что в июле этого года Высший совет магистратуры принял отрицательный отчет Комиссии по оценке судей и лишила Диакону должности судьи на 7 лет, а также права занимать госдолжности.
В судебной системе он работал с 2004 года, занимая должности в суде Буюкан, а также в Апелляционной палате.
