ЧП в Кишинёве: Экс-судья был найден мертвым под мостом — полиция рассматривает версию самоубийства

Судья Михай Дьякону найден застреленным в Кишиневе.

Источник: Комсомольская правда

Судья Михай Дьякону найден застреленным в Кишиневе, сообщает PulsMedia.

Его тело обнаружил прохожий рядом с домом, где он проживал.

На месте нашли огнестрельное оружие неизвестной модели.

Судебно-медицинский эксперт не выявил признаков насильственной смерти, полиция рассматривает версию самоубийства.

Сообщается, что в июле этого года Высший совет магистратуры принял отрицательный отчет Комиссии по оценке судей и лишила Диакону должности судьи на 7 лет, а также права занимать госдолжности.

В судебной системе он работал с 2004 года, занимая должности в суде Буюкан, а также в Апелляционной палате.

