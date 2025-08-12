Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аксае при пожаре в девятиэтажке спасли 28 человек, выгорела квартира

На улице Маяковского в Аксае из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Утром 12 августа в Аксае во время пожара в девятиэтажке эвакуировали 28 человек. Людей вывели на улицу специалисты газодымозащитной службы, также для спасения использовалась автолестница, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов на Маяковского, 11/1 поступил в 7:47. Горела квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома. В 8:34 пламя ликвидировали на площади 60 кв. метров. Погибших, пострадавших нет, — уточнили в экстренной службе.

Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 70 человек, было задействовано 25 единиц техники.

Подпишись на нас в Telegram.