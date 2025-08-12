ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны

По инструкциям куратора из Telegram, «Ворон» изготовил самодельное взрывное устройство общим весом более 60 кг и поместил его в автомобиль. Машину, приобретенную на средства противника, планировалось припарковать в условленном месте и взорвать при появлении высокопоставленного военнослужащего.