ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны

Федеральная служба безопасности предотвратила в Подмосковье террористический акт, целью которого был высокопоставленный сотрудник Министерства обороны РФ. О задержании гражданина, готовившего преступление, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ЦОС, задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, являющийся агентом украинских спецслужб под псевдонимом «Ворон» и завербованный на территории третьей страны.
По инструкциям куратора из Telegram, «Ворон» изготовил самодельное взрывное устройство общим весом более 60 кг и поместил его в автомобиль. Машину, приобретенную на средства противника, планировалось припарковать в условленном месте и взорвать при появлении высокопоставленного военнослужащего.
Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту преступления.