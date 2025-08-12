Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны

ФСБ задержала агента украинских спецслужб «Ворона» с самодельным взрывным устройством весом 60 кг.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности предотвратила в Подмосковье террористический акт, целью которого был высокопоставленный сотрудник Министерства обороны РФ. О задержании гражданина, готовившего преступление, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ЦОС, задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, являющийся агентом украинских спецслужб под псевдонимом «Ворон» и завербованный на территории третьей страны.

По инструкциям куратора из Telegram, «Ворон» изготовил самодельное взрывное устройство общим весом более 60 кг и поместил его в автомобиль. Машину, приобретенную на средства противника, планировалось припарковать в условленном месте и взорвать при появлении высокопоставленного военнослужащего.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту преступления.