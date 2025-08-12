Двое мужчин погибли при взрыве топливного бака в Тольятти

Приставы помогли матери одного из них взыскать моральный вред на 600 тыс. рублей. Подробнее об инциденте рассказали представители областного ГУ ФССП.
Сотрудник местной организации заметил утечку топлива из трубопровода. Позвал коллегу для сварочных работ. При этом рядом стояла бочка с дизелем. Позже произошел взрыв. Рабочие погибли.
Суд обязал руководителя проекта компенсировать семьям специалистов моральный вред. Матери одного из мужчин должны были перевести 600 тыс. рублей. Средства не выплачивали. К решению проблемы подключили приставов Центрального района.
Правоохранители взыскали с должника исполнительский сбор и деньги со счетов, временно запретили выезжать за пределы России. В итоге женщина получила необходимую сумму.
