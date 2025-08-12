Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский парк в Уфе обязан выплатить полмиллиона рублей после отравления детей

В Уфе детский парк выплатит компенсацию за отравление детей.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы удовлетворил требования Роспотребнадзора Башкирии, защищавшего интересы детей, пострадавших во время празднования дня рождения в одном из развлекательных комплексов.

По информации пресс-службы судебной системы республики, инцидент произошел в октябре прошлого года. Несколько детей почувствовали себя плохо после мероприятия, и с признаками кишечной инфекции они обратились за медицинской помощью.

Родители обратились в Роспотребнадзор с требованием привлечь виновных к ответственности. В иске фигурировали возмещение морального ущерба, компенсация за некачественные услуги, расходы на лекарства, а также штраф за нарушение санитарных норм.

Проверка подтвердила, что в парке не соблюдались правила, что привело к заражению детей. Суд частично поддержал иск, обязав администрацию выплатить пострадавшим более 550 тысяч рублей. Пока решение не вступило в силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.