Прокуратура назвала причину ДТП с автобусом в Красноярском крае

Ранее в ГУ МВД по Красноярскому краю сообщали, что во вторник на 159-м километре автодороги «Канск — Абан — Богучаны» водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту «Красноярск — Кодинск», съехал с дороги в кювет, из-за чего автобус «лег» на бок. В автобусе находилось 20 человек, за медицинской помощью обратилась одна пассажирка.