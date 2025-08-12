Прокуратура назвала причину ДТП с автобусом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 авг — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, съехавшего в кювет в Красноярском крае, мог уснуть за рулем, краевая прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в ГУ МВД по Красноярскому краю сообщали, что во вторник на 159-м километре автодороги «Канск — Абан — Богучаны» водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту «Красноярск — Кодинск», съехал с дороги в кювет, из-за чего автобус «лег» на бок. В автобусе находилось 20 человек, за медицинской помощью обратилась одна пассажирка.
«Прокуратура организовала проверку в связи с опрокидыванием пассажирского автобуса на трассе в Абанском районе… По предварительной информации, водитель уснул, что и стало причиной ДТП», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобус принадлежит компании ООО ТК «Сибирь». В рамках проверки будет дана оценка действиям перевозчика и установлены точные причины и обстоятельства аварии.