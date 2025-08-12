В Ташкентском аэропорту задержали торговцев людьми, отправлявших девушек в Индию для проституции

Организаторами схемы стали двое жителей Акдарьинского района Самаркандской области — мужчины в возрасте 31 и 41 года. По версии следствия, они искали девушек, оказавшихся в тяжёлом материальном положении, обещали им «хорошую работу» за рубежом и убеждали выехать в Индию. На самом деле планировалось, что по прибытии их передадут подельникам для занятия проституцией.