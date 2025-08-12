На 78-м году жизни скончался лауреат двух «Эмми» продюсер «24 часа» Майкл Клик

Карьерный путь Клика — это хроника золотой эры телевидения: от скромных стартов в образовательных программах ABC до создания эталонных шпионских триллеров. Его продюсерский почерк узнаваем в таких хитах, как «Секретные материалы» и «Побег», а последние работы («Любовь и смерть» для HBO Max) доказали — мастер не терял хватки даже в эпоху стриминговых войн.