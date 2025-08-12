На 78-м году жизни скончался лауреат двух «Эмми» продюсер «24 часа» Майкл Клик

Голливуд понес тяжелую утрату — 10 августа ушел из жизни Майкл Клик, легендарный продюсер, чьи проекты переопределили стандарты телевизионной драмы. Двукратный обладатель «Эмми» (за культовые «24 часа» и «Родину») умер в своем лос-анджелесском доме в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Dealine.
Карьерный путь Клика — это хроника золотой эры телевидения: от скромных стартов в образовательных программах ABC до создания эталонных шпионских триллеров. Его продюсерский почерк узнаваем в таких хитах, как «Секретные материалы» и «Побег», а последние работы («Любовь и смерть» для HBO Max) доказали — мастер не терял хватки даже в эпоху стриминговых войн.
Особую страницу в наследии Клика занимает сотрудничество с Howard Gordon — вместе они создали «24 часа», сериал, который изменил телевизионный ландшафт 2000-х. Техника «реального времени», ставшая визитной карточкой проекта, до сих пор изучается в киношколах.
Вне работы Клик был страстным велосипедистом — коллеги вспоминают, как он приезжал на студию прямо с утреннего заезда по каньонам. Его дом в Камбрии, который он собственноручно ремонтировал, стал местом паломничества для молодых сценаристов, желавших получить совет от мэтра.